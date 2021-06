Coronavirus Sicilia, 111 contagi e un decesso in più

Sono complessivamente 111 in più i contagiati registrati in Sicilia (231.371 in totale) mentre i decessi salgono di appena una unità (5.965). In aumento il numero dei pazienti guariti e dimessi (+114 solo nella giornata di oggi, 221.038 complessivamente). Segno meno anche per ciò che concerne i ricoverati (-4), i pazienti in terapia intensiva (-3) e quelli in isolamento domiciliare (-3). I nuovi casi in provincia di Palermo sono 5, Catania 37, Messina 3, Siracusa 3, Trapani 11, Ragusa 3, Agrigento 20, Caltanissetta 29, a Enna nessun caso

