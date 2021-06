Marina Militare di Catania: esplode una bombola d'azoto, un ferito

Incidente stamattina a Maristaeli di Catania, la base del terzo gruppo Elicotteri della Marina Militare. Un giovane sottocapo è rimasto ferito nell'accidentale esplosione di una bombola d'azoto.

Il militare era impegnato nel caricamento delle bombole, durante la normale attività di manutenzione a un velivolo della base, quando, per cause da accertare, si è verificata l'esplosione.

Il sottocapo, cosciente e vigile, è stato subito trasportato in eliambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania dove sono in corso gli accertamenti.

