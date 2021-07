Comiso, tentato omicidio-suicidio: feriti marito e moglie

Un uomo ha cercato di accoltellare la moglie e poi ha tentato di suicidarsi tagliandosi gola e vene. L'episodio si è verificato a Comiso, in una villetta di contrada Giardinello, a due chilometri dalla città, dove la coppia vive.

E' stata la moglie, che ha avuto delle ferite al volto, a chiamare i soccorsi. I due coniugi, entrambi feriti, sono stati trasportati in ambulanza. La donna, che ha 50 anni, è stata medicata all’ospedale Guzzardi di Vittoria: aveva delle ferite al volto. Ne avrà per 15 giorni. L’uomo, di poco più giovane, invece, nel pomeriggio è stato trasferito a Ragusa. Per lui sarà necessario un intervento chirurgico. La Polizia, che conduce le indagini, non ha ancora trovato l’arma.

