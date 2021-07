Sequestrata discarica abusiva, 13 tonnellate di eternit e catrame nel Palermitano

La guardia di finanza di Corleone (Palermo) ha sequestrato un’area adibita abusivamente a discarica di rifiuti speciali pericolosi a Prizzi. All’interno dell’appezzamento di terreno di circa 1000 mq erano accatastati 13.000 kg di rifiuti speciali.

Accertata la presenza di serbatoi e lastre di eternit non integre, sfabbricidi, pneumatici, scarti plastici, scarti metallici, bottiglie di vetro, una cisterna in ferro della capienza di 5.000 litri visibilmente corrosa e 2 recipienti in metallo contenenti 4.000 litri catrame liquido.

Dei fatti è stata informata la Procura di Termini Imerese. L’area è stata sottoposta a sequestro, mentre è stato informato il sindaco di Prizzi per l’avvio delle operazioni di bonifica.

