Nella nuova mappa epidemiologica del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), la Sicilia e la Sardegna passano in rosso a causa della diffusione del Covid. Sei regioni (tra cui Piemonte e Puglia) risultano ancora in verde mentre il resto d’Italia è in arancione. E’ quasi tutta in rosso scuro, invece, la Spagna mentre risultano in rosso il Portogallo e la metà meridionale della Francia.

