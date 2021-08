Migranti, Ocean Viking sbarca a Pozzallo: in 30 positivi al covid

Sono in tutto 30 le persone risultate positive al Covid-19 all’esito dei tamponi rapidi effettuati tra i 548 migranti a bordo della Ocean Viking arrivata stamane al porto di Pozzallo e tracciati secondo le procedure sanitarie. I profughi, al termine delle procedure di identificazione di Polizia, verranno imbarcati sulla nave quarantena Gnv Azzurra già attaccata in banchina. A bordo della nave ong ci sono 549 migranti a bordo, messi in salvo in sei operazioni sar tra il 31 luglio e l’1 agosto. Sono 502 maschi (107 sono i minori e di questi un centinaio non accompagnati) e 47 femmine (11 minorenni) delle quali 17 sono sole, senza un compagno o un genitore e tre in gravidanza. Provengono da 21 paesi diversi. I più rappresentati sono Bangladesh (107), Egitto (72), Mali (54), Marocco (50) ed Eritrea (49). Viaggiavano su gommoni e natanti in legno sovraffollati già invasi da acqua e carburante, spossati, impauriti e disidratati. La nave ha attraccato alle 8:30. Dopo circa mezz'ora è salito a bordo il team Usmaf - sanità marittima - e ha inviato allo sbarco tre donne in stato di gravidanza, un bimbo di un paio di anni e un giovane con un blocco intestinale; completate le procedure sono stati trasferiti nelle strutture ospedaliere perché hanno bisogno di controlli più approfonditi. In banchina i controlli sono coordinati dal dirigente del dipartimento Igiene e ambienti di vita, Carmelo Lauretta, ma anche il manager dell’Asp, Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, Angelo Aliquò, si è fermato tutta la mattinata per dare supporto. Tutta l’operazione è stata concertata nel corso di una riunione che si è tenuta ieri in Prefettura.

