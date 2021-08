Tamponi covid, in Sicilia riaprono tutti i drive in

"Ai sensi della nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana, l’assessore della Salute, Ruggero Razza, ha chiesto la regolare apertura di tutti i drive-in". Lo rende noto l’Asp di Catania. "Restano operativi per le prestazioni a titolo gratuito che sono dirette: ai soggetti già vaccinati, ai soggetti destinatari di misure di contact tracing, alle attività di screening programmato, ai rientrati in Sicilia dalle aree geografiche per le quali è previsto il tampone obbligatorio.

Al fine di favorire la vaccinazione, le Asp provvederanno a prevedere un’èquipe vaccinale per le esigenze locali", prosegue la nota. In particolare, a Catania i drive-in di via Forcile e quello di Acireale di via Bonaccorsi saranno quindi regolarmente aperti nella giornata di oggi (sabato 14 agosto) con orario prolungato fino alle ore 21.

Da domani, 15 agosto, l’area Covid test drive-in della Fiera del Mediterraneo di Palermo sarà nuovamente in condizione di effettuare tamponi gratuiti alla popolazione. Era stata chiusa nella serata di ieri, in conformità all’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con nuove misure di contrasto alla pandemia, e resterà chiusa per tutta la giornata di oggi. Lo rende noto l’ufficio del commissario Covid Palermo. Da domani in poi, in conformità al provvedimento presidenziale, i test rapidi gratuiti al drive-in dell’hub vaccinale provinciale potranno essere eseguiti solo: sui vaccinati; sui soggetti destinatari di misure di contact tracing; su chi rientra in attività di screening organizzato; sui convocati dall’autorità sanitaria per effettuare un tampone; su chi torna in Sicilia da aree geografiche per le quali è previsto il tampone obbligatorio.

