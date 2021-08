Ragazza di 26 anni uccisa in strada ad Aci Trezza: ricercato l'ex fidanzato, già agli arresti per stalking

Un piano omicida che non ha dato scampo a Vanessa Zappalà, 26 anni, uccisa ad Aci Trezza, frazione di Aci Castello, nel Catanese, la scorsa notte. Ricercato l’ex fidanzato, Antonino Sciuto, 38 anni, che ha esploso contro la giovane diversi colpi di pistola, uno dei quali l’avrebbe centrata alla testa.

Lei è di Trecastagni. Lui di San Giovanni La Punta, dove vendeva automobili e dove viene cercato dai carabinieri. Era stato più volte denunciato per stalking a causa degli atteggiamenti violenti e la morbosa gelosia. Per uno di questi episodi la procura avrebbe chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari e sarebbe stato sottoposto al divieto di avvicinamento.

Ricerche a tappeto

Tutte le operazioni sono coordinate e autorizzate dalla Procura distrettuale di Catania. Sono decine i posti di blocco nei paesi della cintura dell’Etna: quelli limitrofi di Tremestieri, il paese in cui viveva Vanessa Zappalà, la ventiseienne assassinata, e San Giovanni La Punta il centro in cui abitava Sciuto e nel quale lavorava. I militari dalla scorsa notte, senza sosta, hanno compiuto decine di perquisizioni nelle abitazioni dei parenti più stretti e degli amici dell’uomo accusato di omicidio. Sono stati attivati tutti i controlli tramite le celle dei telefoni cellulari per capire quale spostamento abbia compiuto l’uomo dopo avere sparato nella borgata marinara.

Anche in Calabria

Le ricerche nella tarda mattinata sono state estese anche in Calabria, c'è il sospetto che Sciuto, utilizzando un’automobile non sua, abbia deciso di allontanarsi dalla Sicilia. L’uomo era stato sottoposto al divieto di avvicinamento a Vanessa che in più occasioni l’aveva denunciato per stalking, reato per il quale la procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal gip gli arresti domiciliari.

L’agguato è scattato intorno alle tre, nel lungomare, vicino al porticciolo: la giovane era in compagnia di amici quando sono iniziati gli spari; un proiettile l’ha colpita alla testa: un altro ha ferito di striscio alla schiena una amica medicata dai medici del 118 sul posto. Sono stati gli essi amici della vittima a indicare ai militari dell’Arma l’omicida e da quel momento è iniziata la caccia all’uomo a San Giovanni La Punta, nel resto della provincia, ma non solo: posti di controllo sono stati disposti ovunque, compreso agli imbarcaderi di Messina. Ampio il dispiegamento di forze in campo per bloccarlo.

L'ultimo post di Vanessa Zappalà

«Non puoi mostrare il mare che hai dentro a chi non sa nuotare». E’ l’ultimo post pubblicato da Vanessa Zappalà, il 19 luglio scorso, sul proprio profilo Facebook, in cui si definiva 'single'. Diplomata all’istituto tecnico economico Enrico De Nicola di San Giovanni la Punta, viveva con la famiglia a Trecastagni. La foto del profilo è accompagnata dalla frase 'mala mujer' (cattiva donna), probabilmente in riferimento alla canzone del rapper spagnolo C. Tangana.

"Non chiamatelo amore, non chiamatelo raptus"

«Non chiamatelo amore. Non chiamatelo raptus! È solo altro sangue sulle mani di uomini che odiano le donne». Uil Sicilia e Uil Catania «piangono la ventiseienne Vanessa Zappalà, vittima di femminicidio, assassinata la scorsa notte al porticciolo di Acitrezza». L'organizzazione sindacale con un messaggio della segretaria organizzativa regionale Luisella Lionti e della segretaria generale territoriale Enza Meli si «unisce al dolore dei familiari e degli amici della ragazza».

«Con strazio e rabbia - commentano Luisella Lionti ed Enza Meli - apprendiamo questa notizia che allunga in provincia di Catania e in Sicilia una lista tragica, lunghissima, inquietante. Mai come oggi attuale, uno striscione su via Sangiuliano dalla nostra sede provinciale invita a non chiamare amore né raptus il femminicidio. Nessuna giustificazione è tollerabile, nessuna pena può bastare.

È tempo che nelle scuole diventi obbligatoria per tutti l’ora di educazione al rispetto della vita. Se volete - aggiungono - vi proponiamo di tenere queste lezioni seduti attorno alla panchina rossa che abbiamo inaugurato due anni fa nel cortile della Uil di Catania e sulla quale è incisa questa frase di Isaac Asimov: la violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci. Oggi, Isaac Asimov avrebbe pianto con noi Vanessa Zappalà».

