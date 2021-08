Quattro insegnanti su dieci non sono vaccinati in Sicilia. L'allarme di Modica (Iv)

Vaccinazione obbligatoria nelle scuole. A chiederlo è la responsabile per la scuola in Sicilia di Italia Viva, Liliana Modica.

"Il mondo della scuola discute di vaccinazione obbligatoria e green pass e purtroppo si registra la contestazione di molti docenti sulla obbligatorietà di produrre un documento che attesti, per la sicurezza di chi opera e frequenta la scuola, l’avvenuta vaccinazione senza la quale si incorre in provvedimenti sanzionatori rilevanti. Oggi a scuola la vaccinazione anti-Covid deve essere obbligatoria per insegnanti e personale scolastico per proteggere se stessi e gli altri. E’ un dovere morale per tutti, un gesto di responsabilità da parte della comunità educante di questo Paese.

Il dato registrato in Sicilia è che 4 insegnanti su 10 non sono vaccinati. Il ministero dell’Istruzione e quello della Salute stanno definendo una modalità efficiente e rapida per il controllo del personale scolastico su piattaforma, dove comparirà automaticamente lo stato del green pass: chi non ha il documento sanitario non entrerà in classe.​ Per insegnanti e personale scolastico non ci sono più alibi, perché la scuola non è solo trasmissione di sapere ma anche e soprattutto palestra di valori e la salvaguardia della salute degli altri è importante quanto la nostra".

