Carceri, 73 i detenuti positivi al Covid: in Sicilia più casi

Sono 73 i detenuti positivi al Covid 19 in tutte le carceri italiane e sono quasi tutti (68) asintomatici: solo in cinque presentano sintomi, due dei quali sono ricoverati in ospedale. Del complesso dei positivi, 16 sono nuovi giunti, cioè appena entrati in carcere. Le regioni che registrano il maggior numero di casi - secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aggiornati al 2 settembre scorso- sono la Sicilia con 16 e la Campania con 12, di cui 10 concentrati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, che è l’istituto in assoluto con il maggior numero di contagiati. I poliziotti delle carceri positivi sono invece 109 a cui si aggiungono altri 6 appartenenti all’amministrazione penitenziaria: tra loro i sintomatici sono 22.

