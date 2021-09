Femminicidio a Bronte, uccide la moglie a coltellate nel giorno della separazione

Ancora un femminicidio in provincia di Catania: a Bronte, un uomo di 47 anni, Filippo Asero, ha ucciso la moglie, Ada Rotini, di 46 anni, a coltellate e poi ha rivolto l’arma contro se stesso, colpendosi all’addome, nel tentativo di togliersi la vita. L'aggressione è avvenuta in via Boscia, nel centro storico di Bronte, dove abita l’uomo, proprio nel giorno dell’udienza di separazione della coppia. L’aggressore è stato ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Da Roberta Siragusa a Vanessa Zappalà: sono già 41 i femminicidi nel 2021 Rossella Placati Deborah Saltori Clara Ceccarelli Lidia Peschechera Luljeta Heshta Piera Napoli Sonia Di Maggio Ilenia Fabbri Teodora Casasanta Roberta Siragusa Victoria Osagie Edith femminicidio Cislano Ornella Pinto Dorina Alla Elena Raluca Serban Tina Boero Annamaria Ascolese Saman Abbas Emma Elsie Michelle Pezemo Ylenia Lombardo Angela Dargenio Tunde Blessing Maria Carmina Fontana Bruna Mariotto Alessandra Piga Chiara Gualzetti Ginetta Giolli Vincenza Tortora Marylin Pera Silvia Manetti Catherine Panis e Stefania Chiarissa Panis Vanessa Zappalà Ada Rotini uccisa a Bronte

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per ricostruire quanto accaduto. Poche settimane fa ad Acitrezza, un’altra vittima: Vanessa Zappalà, 26 anni, uccisa dall’ex Antonino Sciuto di 38 che poi si è tolto la vita.

Un anziano è rimasto ferito nel tentativo di difendere Ada Rotini dall’aggressione del marito, Filippo Asero, che l’ha uccisa ferendola mortalmente con un coltello alla gola. L’uomo, che si era frapposto fra i due, ha riportato una lesione da arma da taglio a un braccio ed è ricoverato nell’ospedale di Bronte. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano sarebbe la persona che la vittima assisteva come badante.

Asero e l’anziano abitano nella stessa strada e quando ha visto arrivare la moglie che andava al lavoro sarebbe sceso in strada per affrontarla e l’ha uccisa. La donna quando sono arrivate le ambulanze del 118 era già deceduta. Asero, che ha tentato il suicidio rivolgendo l’arma contro se stesso, è stato trasportato con un elicottero del 118 nell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato con ancora il coltello nell’addome ed è stato sottoposto a un delicato intervento di chirurgia. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura distrettuale di Catania.

