A Lentini discarica “dimezzata” Emergenza rifiuti dietro l’angolo

Dietro i cancelli dell’impianto diLentini sono rimasti quasi cento mezzi. Contenevano i rifiuti di decine di comuni della Sicilia orientale e sono stati conferiti solo all’alba di oggi. Quindici ore dopo. Non c’è più spazio per tutti in quell’impianto. La carenza di spazi per ammassamento dei rifiuti in quel sito è nota da tempo. Ma da quando anche altre strutture che erano venute a supporto hanno iniziato a chiedere un rallentamento dei conferimenti, la situazione è precipitata.

Da ieri, infatti, la capienza giornaliera di Lentini è scesa da 1000 tonnellate al giorno a 600. Un taglio che ha costretto decine e decine di mezzi a dover aspettare il giorno successivo per scaricare. Solo Messina, per esempio, su sei mezzi inviati a Lentini, ieri ne ha visti tornare solo due. Gli altri quattro, sono finiti nel serpentone in attesa dell’alba di oggi. Un’emergenza che non ha avuto ancora ripercussioni sulle città, ma che potrebbe esplodere quanto prima. Allarmati i comuni della Srr Metropolitana di Messina. Temono che l’immondizia resti in strada o nei bidoni dell’indifferenziata.

