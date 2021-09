Coronavirus, la Sicilia resta in zona gialla per altre due settimane

La Sicilia resta in zona gialla per altri 15 giorni. Lo prevede la nuova ordinanza 'Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Sicilia del ministero della Salute, datata 10 settembre e pubblicata sul sito dello stesso ministero.

"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Sicilia - si legge - l’ordinanza del Ministro della salute 27 agosto 2021 è rinnovata per ulteriori quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione". L’ordinanza del 27 agosto 2021 collocava la Sicilia in zona gialla.

Numeri in calo

In ogni caso la Sicilia registra un generale miglioramento nei numeri relativi alla pandemia. Negli ultimi sette giorni i nuovi positivi sono stati 6252, il 27% in meno rispetto alla settimana precedente. Scende anche l'incidenza, passata dal 6,6% al 4,8%. D'altra parte, resta sempre alto il numero dei ricoverati: 786 nei reparti ordinari, 106 in terapia intensiva.

