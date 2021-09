Siracusa, irrompono con un'ascia in una guardia medica. Arrestati due fratelli

Armati di ascia fanno irruzione nella guardia medica di Portopalo di Capo Passero, pretendendo le cure per il padre. Aggredito il medico di turno e danneggiati i locali. Due fratelli di 22 e 32 anni sono stati arrestati dai carabinieri. Avevano già sfondato la porta di ingresso della guardia medica, messo a soqquadro parte dei locali e aggredito fisicamente il medico di guardia e il padre di quest’ultimo, presente sul posto occasionalmente. Rispondono di minacce, danneggiamento aggravato, lesioni personali e interruzione di servizio di pubblica utilità in concorso. I due sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida nel tribunale di Siracusa.

