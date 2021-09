Sicilia, prima campanella per 690mila studenti. Vaccinato l'84% del personale scolastico

La campanella suona oggi anche nella maggior parte delle scuole siciliane. Tornano sui banchi progressivamente circa 690 mila studenti, 12 mila in meno rispetto al dato dell’anno scorso che si attestava a poco più di 702 mila. Secondo i dati dell’assessorato regionale all’Istruzione, l’84 per cento del personale scolastico ha completato il ciclo vaccinale e il 94 per cento ha ricevuto la somministrazione di almeno una dose o della dose unica. Solo il 5,6 per cento deve ricevere ancora la prima dose, quindi poco più di 7 mila soggetti su una platea di 135 mila persone.

Assicura l’assessore Roberto Lagalla: «Continueremo con la campagna di sensibilizzazione presso le scuole e con il monitoraggio costante anche attraverso i test salivari, così come comunicato giorni fa insieme all’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Tutto questo affinché l’anno scolastico, che sta iniziando, possa procedere in presenza e, soprattutto, in sicurezza».

