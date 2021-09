Nuove giornate di sciopero al Consorzio autostrade siciliane

Dopo lo sciopero di fine agosto, la Cub Trasporti di Messina, non soddisfatta dalle risposte del Cas, ha proclamato una nuova ondata di scioperi, con un documento firmato da Filippo Sutera e Francesco Urdì. Questa volta si sciopererà dal 26 settembre fino al 5 ottobre nelle ultime quattro ore del turno, come deciso in una travagliata assemblea: il sindacato aveva chiesto un locale per lo svolgimento, il direttore generale Minaldi non lo aveva concesso, i lavoratori si sono presentati ugualmente iniziando l’assemblea nelle scale, quindi il direttore dell’Area tecnica e di esercizio ha tentato di allontanarli, finché Minaldi li ha fatti accomodare nel salone di rappresentanza. Il sindacato accusa i vertici del Cas di avere stravolto il contratto nazionale e recrimina per la mancanza di sicurezza per lavoratori e utenti.

