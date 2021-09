Caltanissetta: arrestato il padre della bambina di 8 anni che ingerì cocaina

E’ stato condotto in carcere il papà della bambina di 8 anni di Caltanissetta che la scorsa settimana era stata ricoverata all’ospedale Sant'Elia dopo avere ingerito della cocaina. A eseguire l’arresto la polizia. Dalle indagini è emerso che la piccola ha ingerito della cocaina detenuta dal padre che si trovava ai domiciliari per traffico di sostanze stupefacenti. La Procura nissena ha così chiesto e ottenuto il ripristino della custodia in carcere, avendo l’uomo violato le prescrizioni imposte dal Giudice. La bambina ora sta bene, è stata dimessa dall’ospedale e affidata ai nonni, su disposizione del Tribunale per i Minorenni.

