Covid, Sicilia ancora zona gialla ma inizia il ritorno al bianco

La Sicilia resta ancora in zona gialla ma inizia il percorso di "rientro" in zona bianca. La regione, infatti, ha dati in miglioramento che, se consolidati, consentiranno il ritorno in zona bianca. Secondo i rilevamenti del monitoraggio di oggi, relativi al 23 settembre, per quanto riguarda le terapie intensive la Regione si trova al 10,7% e al 79,5 per 100mila abitanti per quanto riguarda l’incidenza dei contagi.

Covid: in Sicilia 464 nuovi casi e 13 decessi

In Sicilia 464 nuovi casi e 13 morti, di cui, spiega la Regione, quattro sono di ieri, sei del 21, uno del 20, del 14 e del 5 settembre, l’ultimo del 25 agosto. I casi totali salgono 295.676, i decessi a 6.796. Gli attuali positivi sono 17.568, -848; i guariti 271.339, +1.299. Dei nuovi casi 186 sono della provincia di Catania e 98 di quella di Palermo. Sono 543 i ricoverati con sintomi, 80 in terapia intensiva, 6 del giorno; 13.504 i tamponi effettuati.

