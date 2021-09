La Sicilia (per ora) resta gialla: prime classi in dad a Messina

Almeno un'altra settimana in giallo. Il ritorno della Sicilia in zona bianca si avvicina, ma c'è da attendere almeno fino al 4 ottobre. Anche questa settimana la Sicilia (seguita da Bolzano e Calabria) ha fatto registrare il valore più alto dell’incidenza di casi di Covid, con 79,5 casi per 100 mila abitanti. Per quanto riguarda l'ospedalizzazione, la Sicilia nella settimana si è fermata al 17,3% per i posti letto ordinari e al 10,7% per le terapie intensive, entrambi i valori oltre le soglie massime per il “bianco” del 15 e del 10%.

Ma il trend è in calo: già ieri la Sicilia è arrivata al 15% per i ricoveri ordinari ed è arrivata al 9% per le terapie intensive, sotto soglia, dunque. Mantenendo questo andamento, la zona bianca sarà presto realtà. Ieri nell'Isola sono stati riscontrati 464 nuovi casi e 13 morti, ma anche stavolta ci sono enormi ritardi, se si pensa che due decessi risalgono addirittura al 5 settembre e al 25 agosto.

Intanto a Messina si rilevano i primi casi di Covid nelle aule. Le prime due classi a finire in quarantena sono allo scientifico Seguenza e una delle due ha riscontrato il positivo sin dal primo giorno di scuola. Entrambe sono tornate in Dad, così come una classe del Nautico, a causa di un contagio. Nove i docenti coinvolti come contatti stretti al Seguenza. E questo mette in difficoltà per le sostituzioni i dirigenti scolastici. Docenti positivi quasi sempre non vaccinati in diverse scuole: dal Bisazza al comprensivo Catalfamo. Positivi ma senza avere avuto alcun contatto a scuola.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata