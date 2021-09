Scontro fatale tra auto e scooter: a Palermo muore un 17enne

È morto in ospedale a Villa Sofia Salvatore Serio, il ragazzo di 17 anni, che ieri ha avuto un incidente in via Messina Montagne a Palermo.

Il ragazzo di Villabate viaggiava su uno scooter che si è scontrato frontalmente con una Nissan. Ferito in gravi condizioni è stato trasportato d’urgenza al Trauma Center in codice rosso, dove è morto. L’incidente è accaduto intorno alle 21.45, vicino a un distributore di benzina. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.

© Riproduzione riservata