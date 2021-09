Gela, sequestrate dalla GDF 1000 piante e 40 Kg di marijuana

Un maxi sequestro da 3 milioni e mezzo di euro. I finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta hanno scoperto in un fondo agricolo di circa 4 mila metri quadri, alla periferia di Gela, mille piante di marijuana in avanzato stato di maturazione e 40 chili di sostanza stupefacente dello stesso tipo già essiccata e pronta all’uso. L’intera piantagione di cannabis è stata individuata dalle fiamme gialle del Gruppo di Gela. Le piante erano alte circa due metri, per un peso complessivo di circa 1.500 chili. Il gelese è stato tratto in arresto. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato oltre 3,5 milioni di euro

