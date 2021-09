Scontro tra auto a Trapani, tra i 6 feriti anche due atleti del Cus Palermo

Due atleti del Cus Palermo, l’olimpionico Ussem Zoghlami e Federica Sugamiele, sono stati coinvolti in un incidente che è avvenuto ieri alle porte di Trapani, nella frazione di Locogrande.

I due atleti erano a bordo di una vettura in compagnia di due loro amici che si erano sposati poche ore prima: dovevano accompagnarli all’aeroporto di Trapani Birgi dal quale sarebbero partiti per il viaggio di nozze, ma l’auto su cui viaggiavano si è scontrata con un altro mezzo, a bordo del quale c'erano due ragazzi.

Tutti e sei sono rimasti feriti nello scontro, ancora al vaglio la ricostruzione della dinamica. In particolare, ad avere la peggio sono stati la sposa, trasferita in elisoccorso a Palermo, e uno dei giovani dell’altra macchina, ricoverato in gravi condizioni.

La Sugamiele, runner venticinquenne di Erice, ha invece riportato alcuni traumi ed è stata ricoverata all’ospedale Sant'Antonio Abate, non in gravi condizioni.

