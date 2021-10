Covid: oggi in Sicilia 283 positivi, 9 i morti. L'Isola è terza in Italia per contagi giornalieri

IL BOLLETTINO

Sul fronte ospedaliero sono adesso 390 i ricoverati, 15 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 42, due in più rispetto a ieri