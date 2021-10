IL RITROVAMENTO

Un cadavere sulla spiaggia di Balestrate, i passanti lanciano l'allarme

In quel tratto di mare era sparito nel nulla, circa due settimane fa, un imprenditore palermitano che era partito in barca a vela da San Vito Lo Capo, nel Trapanese, facendo rotta su Balestrate dove non è mai arrivato