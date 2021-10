Maltempo: disagi a Palermo e provincia. Ancora allagamenti e frane

Danni e disagi a Palermo e provincia per la pioggia che da ieri pomeriggio cade ininterrottamente. Decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco anche nella notte per allagamenti di strade, scantinati, cantine e negozi invasi dall’acqua. Ad essere più colpita la borgata marinara di Mondello, dove alcune strade sono diventate impraticabili con gravi disagi per gli automobilisti.

In particolare a Partanna le strade si sono trasformate in fiume di acqua e fango, che hanno invaso alcune abitazioni. Una frana si è verificata in via Grotte, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Danneggiate anche quattro auto. Alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro vetture ed hanno dovuto attendere l’arrivo dei soccorsi. Allagamenti lungo le principale vie cittadine, in via Messina Marine, lungo viale della Regione siciliana, in via Francesco Crispi, in corso Calatafimi e in via Ugo la Malfa, ma anche allo Zen.

