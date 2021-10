Coronavirus in Sicilia, Catania prima per contagi: a Messina solo un positivo

In Sicilia 183 nuovi casi Covid (ieri erano 270) 74 dei quali in provincia di Catania e 12 morti, a fronte di 15.066 tamponi processati. I casi totali sono 302.919, le vittime 6.933. Gli attuali positivi 7.970, -800; i guariti 288.016, +971. I ricoverati con sintomi sono 259, 43 in terapia intensiva, 4 del giorno; 15.066 i tamponi effettuati.

L’incidenza scende al 1,2 % ieri era 2,3%. L’isola è all’ottavo posto nei contagi giornalieri, al primo c'è il Lazio con 348, al secondo il Veneto con 342 casi, al terzo la Lombardia con 288. Gli attuali positivi sono 7.970 con una diminuzione di 800 casi.

I guariti sono 971 mentre si registrano altre 12 vittime che portano il totale dei decessi a 6.933. Sul fronte ospedaliero sono adesso 302 i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 43, due in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 20 casi, Catania 74, Messina 1, Siracusa 28, Ragusa 8, Trapani 4, Caltanissetta 9, Agrigento 27, Enna, 12.

