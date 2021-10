Vulcano, gas dal magma a quattro km di profondità

I valori delle temperature nelle fumarole dell’orlo craterico di Vulcano sono in aumento, nessuna variazione significativa si registra, invece, nel versante interno de La Fossa. Il flusso di anidride carbonica (CO2) in area craterica è in modesta diminuzione ma su livelli elevati di degassamento, su livelli alti il flusso di SO2 (biossido di zolfo). Sempre per quanto concerne il flusso di CO2 è costantemente elevato nell’area di Grotta dei Palizzi ed in crescita nel sito Camping Sicilia ed alla base della Forgia Vecchia. Negli altri siti non si osserva, al momento, nessuna variazione significativa. I dati sono evidenziati nel bollettino settimanale emesso dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) e dimostrano come l’attività vulcanica, che ha portato, nei giorni scorsi, all’innalzamento del livello di allerta a giallo, sia nettamente al di sopra di quella abituale ma al di sotto di quella registrata nel periodo 1988-1993.

