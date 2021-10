Ciclista travolto e ucciso da un'auto a Siracusa. S'indaga per omicidio stradale

Un ciclista è stato travolto e ucciso da un’auto alla periferia sud di Siracusa, nella contrada di Santa Teresa Longarini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista è stato investito da una Bmw che procedeva a velocità sostenuta, come emerso dai primi rilievi. I mezzi, su disposizione dalla procura di Siracusa, sono stati sequestrati ed è stata aperta una inchiesta per omicidio stradale. Il conducente dell’auto è stato già sentito dagli inquirenti che ascolteranno in mattinata anche alcuni testimoni.

