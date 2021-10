Travolto da monopattino "pirata", 24enne in fin di vita a Palermo

Grave incidente stradale a Palermo nella serata di lunedì. Un giovane di 24 anni è stato travolto da un "pirata della strada" a bordo di un monopattino in via Re Federico e si trova in fin di vita in rianimazione all’ospedale Civico. Secondo le prime ricostruzioni, mentre il ragazzo stava passeggiando in direzione corso Finocchiaro Aprile, un individuo non ancora identificato a bordo di un monopattino elettrico che giungeva in contromano lo ha travolto ed è successivamente scappato senza prestare soccorso riuscendo a dileguarsi. L’impatto è stato violento e il giovane, immediatamente soccorso prima da alcuni passanti e poi dai sanitari del 118, sta lottando tra la vita e la morte in coma farmacologico e in condizioni serie. La prognosi è riservata e non ha mai ripreso conoscenza dopo l'incidente. Sull'accaduto indaga la sezione infortunistica della Polizia Municipale, che ha effettuato i primi rilievi per stabilire l’esatta dinamica.

