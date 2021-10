Agrigento, 75enne scomparso da 48 ore ritrovato in stato di ipotermia

Scomparso da due giorni, un 75enne è stato ritrovato in stato di ipotermia a Ravanusa, in provincia di Agrigento. I carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato il pensionato, affetto da Alzheimer e che si era allontanato a piedi dalla propria abitazione, in contrada Bianco, in un complesso disabitato. I familiari si sono subito rivolti ai militari. Il pensionato era sdraiato in terra e in stato di evidente ipotermia. I carabinieri hanno richiesto l’intervento immediato del 118 giunto in elisoccorso. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì, è stato sottoposto alle prime cure e non risulta in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata