Palermo, smantellata la piazza di spaccio dello Sperone: arresti e sequestri

Nel corso della notte, con arresti e sequestri, la Polizia di Stato ha assestato un duro colpo a quella che è considerata una delle tradizionali e più fiorenti piazze dello spaccio "al minuto" della città e dell’intera provincia palermitana, in via Di Vittorio, allo Sperone, a Palermo. Assoluto punto di riferimento perchè luogo di rifornimento istantaneo per assuntori e "clienti", provenienti da altri quartieri cittadini o dalla parte orientale della provincia palermitana che riescono a procurarsi la droga con rapidi blitz nel popoloso e periferico quartiere, giungendo alle porte del capoluogo senza lunghe e pericolose soste nel suo tessuto metropolitano. I poliziotti hanno calcolato un approssimativo giro d’affari, giornaliero, legato a questa piazza di spaccio, di 5 mila euro, circa.

L'epicentro della instancabile attività di spaccio è stato registrato nei pressi di un noto bar dello Sperone. Qui le telecamere della Polizia di Stato hanno documentato l’attitudine dei malviventi a muoversi nel contesto di un ambiente a loro certamente non ostile con nascondigli per la droga ricavati sui tetti degli esercizi commerciali, in cavità naturali del terreno o addirittura calati dagli appartamenti attraverso tradizionali panieri, trasformati in contenitori di droga.

