Maltempo, Mattarella chiama il sindaco di Catania: vicino alla città

Il Presidente Mattarella ha telefonato questa mattina al sindaco di Catania, Salvo Pogliese, per avere informazioni sulla grave emergenza e per esprimere la sua vicinanza alla città così colpita dal maltempo. E’ quanto si legge sul profilo Twitter del Quirinale.

«Dall’esperienza della pandemia traiamo un’ulteriore lezione: ancora una volta la cooperazione e il multilateralismo si confermano gli strumenti più efficaci per affrontare le questioni globali. E’ un insegnamento da non dimenticare, ad esempio, nell’affrontare i cambiamenti climatici e le sfide di uno sviluppo autenticamente equo e sostenibile». Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Premio «Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo».

© Riproduzione riservata