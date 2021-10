Messina, si corre per riaprire già stasera la A18

Tutti col naso all’insù, a scrutare il cielo, a esorcizzare le nuvole, a sperare che non piova. Saranno soprattutto le condizioni meteo di oggi a determinare la riapertura o meno già in serata (entro mezzanotte, ma si proverà ad anticipare di qualche ora) del tratto di autostrada A18 tra Roccalumera e Tremestieri, dopo la chiusura imposta lunedì dalla caduta di un enorme masso sulla carreggiata, all’altezza di Scaletta Zanclea. È successo in una delle tante, troppe porzioni della rete autostradale siciliane già ridotte ad una sola corsia, a causa, nello specifico, di lavori di rifacimento del manto stradale su quella opposta. Adesso è proprio su quest’ultima che, senza sosta, gli operai della ditta incaricata da Autostrade Siciliane sono a lavoro giorno e notte per poter mettere fine ad una situazione di enorme disagio per automobilisti e conducenti di mezzi pesanti, costretti, questi ultimi, a fare il giro dell’Isola (toccando anche la provincia di Palermo) per raggiungere Catania e viceversa, essendo, per chi ha un carico superiore alle 3,5 tonnellate, impercorribile anche la strada statale a valle. Ieri mattina si è tenuto un nuovo tavolo tecnico e un altro si svolgerà stamattina. Il punto della situazione è chiaro: senza intoppi – e per intoppi si intende soprattutto la pioggia – i lavori dovrebbero concludersi già stasera, con riapertura immediata dell’autostrada. In caso di maltempo, la conclusione delle operazioni slitterebbe e, di conseguenza, l’autostrada rimarrebbe chiusa. Con gli inevitabili disagi, che si riversano lungo tutta la riviera jonica tra Messina e Roccalumera, compresa la zona sud del capoluogo (da Pistunina in poi), in preda al caos in questi giorni.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata