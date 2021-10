Primi effetti del ciclone Medicane, a Malta disagi e allagamenti. Le previsioni per i prossimi giorni

Il ciclone Mediterraneo, che nelle prossime ore dovrebbe arrivare sulle coste della Sicilia orientale e nella Calabria meridionale, sta già producendo diversi disagi in alcune zone a cominciare dall'isola di Malta.

Le previsioni dei prossimi giorni

Venerdì 29 ottobre

Secondo 3bmeteo, forte maltempo tra Sicilia e Calabria per il transito di un ciclone. Meglio altrove con prevalenza di schiarite e nubi in aumento serale da Sud. Temperature in lieve calo, massime tra 16 e 22.

Sabato 30 ottobre

Sud: Maltempo tra Sicilia e Calabria in graduale attenuazione; nubi sparse altrove con più Sole in Puglia. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 22.

Domenica 31 ottobre

Nubi irregolari sui settori tirrenici, con piogge e rovesci entro sera su Campania e Sicilia; più soleggiato sui settori adriatici. Temperature stabili, massime tra 18 e 23.

Lunedì 1 novembre

Sud Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sul litorale ionico, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Nuvoloso con locali aperture sul palermitano, Coperto con pioggia moderata sul cagliaritano e su interne sarde, Coperto con pioggia debole altrove.

© Riproduzione riservata