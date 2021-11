Sanità, il dramma “normale” delle Eolie. Nuova denuncia per rivendicare servizi

«Da parecchio, ormai, i livelli di assistenza sanitaria nelle isole Eolie sono sottoposti a una costante erosione in quantità e qualità dei servizi erogati. Non parliamo di fantascientifiche prestazioni mediche, ma di quel livello minimo di assistenza che contribuisce a tracciare il confine tra un territorio governato dallo Stato e la terra di nessuno». Lo evidenzia il comitato spontaneo "L’ospedale non si tocca” nell’esposto inviato all’assessorato regionale della Salute e alla Procura della Repubblica di Barcellona. Contestualmente è stata attivata una raccolta firme per una petizione da inoltrare agli organismi preposti. «Da anni – evidenzia il comitato – assistiamo impotenti a continui tagli, decurtazioni, chiusure di reparti, nel nome di una sanità più economica. Chiediamo se è lecito, corretto e morale, in un ambito così delicato, applicare criteri economici da catena di montaggio, con relativa analisi di costi e ricavi più degna, forse, di una fabbrica di trattori che di un ospedale o di un distretto sanitario».

