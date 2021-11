Tragedia a Palermo, il Covid uccide tre fratelli in pochi mesi

Un incredibile destino. Crudele. Maledetto. Tre fratelli uccisi dal Covid. Dopo Rita, 65 anni, ex consigliere comunale e Francesco, terapeuta, il Coronavirus si è portato via anche Massimo Vinci, stroncato dalla stessa malattia a 53 anni. Il fratello più piccolo era un imprenditore molto conosciuto nella movida, soprattutto quella degli anni '90. A settembre era morta Rita: eletta con Italia dei Valori e transitata poi nel Movimento 139, l’esponente politico aveva calcato gli scranni di Sala delle Lapidi a partire dal 2012. La donna aveva 64 anni. Deceduto, per lo stesso motivo, anche il fratello Francesco. Massimo sino a ieri era ricoverato in terapia intensiva nel reparto del Policlinico di Palermo. Adesso l'ennesimo dramma. Tutti e tre non erano vaccinati.

