Maltempo, allerta meteo arancione in Sicilia anche per domani

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione per condimeteo avverse nella zona valido fino alle ore 24 di domani, giovedi. L'avviso interessa soltanto alcune zone della Sicilia, in cui è previsto "il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o forte temporale con fenomeni più intensi dapprima sui settori meridionali, in successiva estensione a quelli orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».

© Riproduzione riservata