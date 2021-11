Messina, chiudono gli hub vaccinali del PalaRescifina e di Brolo

In provincia di Messina la corsa al vaccino è terminata da un bel po’. Il territorio peloritano resta quello meno incline alla immunizzazione ma tenere aperti tutti i centri vaccinali aspettando chi non verrà, ha poco senso. L’ufficio del commissario per l’emergenza Covid Alberto Firenze preferisce cambiare strategia e così ha chiesto, ed è lecito immaginare che otterrà risposta positiva, la chiusura di due hub vaccinali. L’istanza è stata inviata all’assessorato regionale alla Salute perchè dia il via libero allo smantellamento del punto dedicato alle somministrazioni in città, al San Filippo, il PalaRescifina e la tensostruttura di Brolo. Il primo dovrebbe chiudere il 15 novembre, il secondo il 30. «Visti i numeri – spiega Alberto Firenze – non aveva più senso tenerli aperti. Al PalaRescifina sono una ottantina i vaccini somministrati al giorno. Il personale, una quindicina di persone, che operano lì, sarà ridistribuito in altri punti vaccinali. In particolar modo a Villa Ragno di Taormina».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata