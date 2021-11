Adrano, denunciato un giovane per il furto di una bicicletta elettrica

Gli agenti del commissariato di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, hanno denunciato un giovane di 18 anni per furto aggravato. Infatti, il ragazzo, pochi giorni prima, aveva rubato una bicicletta elettrica dalla via Di Giovanni, dove un ragazzo l’aveva regolarmente parcheggiata. Nella stessa serata, il padre della vittima si è recato al commissariato di Adrano per sporgere formale denuncia. I poliziotti della Scientifica sono andati sul luogo dell’asporto, dov’era installato un sistema di videosorveglianza, al fine di estrapolare le immagini per una più veloce identificazione e ricerca del reo. La celere indagine condotta dai poliziotti ha permesso l’identificazione del soggetto e il suo successivo rintraccio. Infatti, gli agenti delle Volanti, dopo aver individuato e riconosciuto il soggetto, giovane con diversi precedenti di polizia, lo ha rintracciato nella sua abitazione dove, dopo aver prima negato l’azione criminosa, una volta ascoltate le parole degli agenti, che con professionalità sono riusciti a fargli capire la gravità del fatto, ha deciso di collaborare e raccontare l’effettiva dinamica dell’azione. Una volta stabilita la reciproca fiducia, il denunciato ha consegnato agli agenti la bicicletta rubata che è stata restituita al legittimo proprietario.

