Tre bambini in overdose in pochi giorni. E' allarme a Palermo

Sale a tre il numero dei bambini che in questi giorni sono giunti in ospedale per overdose a Palermo. L'ultimo caso è stato registrato domenica mattina quando un bambino di un anno e mezzo ha varcato la soglia del pronto soccorso del "Giovanni Di Cristina" di Palermo in condizioni critiche: dopo una prima visita i medici lo hanno ricoverato e trasferito nel reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico dove di trova tutt'ora ricoverato. I medici hanno deciso di tenerlo sotto osservazione anche se le sue condizioni sono nettamente migliorate: secondo quanto emerso dagli esami i sintomi del piccolo indicavano una overdose da sostanze stupefacenti.

Sono stati attivati i servizi sociali del Comune e il Sert dell'Asp per gli accertamenti sulle famiglie di provenienza. Avevano assunto hashish, marijuana ma anche cocaina.

I bimbi sono stati affidati al direttore sanitario dell’ospedale in attesa degli ulteriori accertamenti sul contesto familiare.

© Riproduzione riservata