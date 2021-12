Crollo Ravanusa, Italgas: "Rete ispezionata interamente nel 2020 e nel 2021"

In merito alla vicenda di Ravanusa, Italgasin una nota esprime "dolore e cordoglio alla comunità colpita da questo drammatico evento e in particolare alle persone che hanno perso i propri cari". La Società ha offerto la propria disponibilità e supporto al Comune di Ravanusa e alla Protezione Civile per fornire assistenza alla cittadinanza, e "la massima collaborazione alle autorità per gli aspetti di competenza". Da una prima immediata analisi dell’evento emerge che "Non risultano segnalazioni di alcun tipo giunte nell’ultima settimana al servizio di Pronto Intervento che lamentassero perdite di gas". Inoltre "a seguito dell’evento - si legge nella nota -, la prima segnalazione è stata fatta telefonicamente dai Vigili del Fuoco alle ore 21:02 al CIS - Centro Integrato di Supervisione di Italgas Reti. Il personale tecnico della Società è giunto sul posto alle ore 21:20".

