Trapani, truffe nella formazione professionale: sequestro da 2,5mln a un imprenditore

La Dia e il Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Trapani hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro beni anticipato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale nei confronti di un imprenditore operante nel settore degli appalti pubblici e della formazione professionale. In totale sono stati sequestrati beni per 2,5 mln: sei aziende operanti nel settore della formazione professionale, edile e del commercio; il 50% delle quote di una società immobiliare; 4 immobili e 6 rapporti finanziari.

Secondo le indagini, alle quali hanno contributo alcuni pentiti, l'imprenditore sarebbe ritenuto pericoloso e appartenente a una associazione di tipo mafioso che avrebbe conseguito illeciti profitti derivanti da finanziamenti pubblici previsti anche in favore della formazione professionale. Nel maggio del 2016, l'imprenditore è stato arrestato e poi rinviato a giudizio. Gli investigatori hanno ricostruito alcune aggiudicazioni pubbliche a seguito delle quali doveva essere versato alla famiglia mafiosa il 2% rispetto al prezzo corrisposto dall’ente pubblico.

© Riproduzione riservata