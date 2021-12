Noto, arrestato un 28enne: girava in auto nonostante dovesse scontare una pena detentiva

Nel corso di un servizio alla circolazione stradale, i carabinieri della Stazione di Noto, hanno sottoposto a controllo un’autovettura condotta da un 28enne che da una verifica ai terminali risultava da rintracciare poiché doveva scontare una pena detentiva di circa 2 mesi. Per tale ragione, al termine delle attività di identificazione, l’uomo è stato dichiarato in arresto, in esecuzione di un decreto dell’Autorità Giudiziaria di Milano, e condotto presso la propria abitazione dove espierà la pena detentiva per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e furto commessi a Trezzano sul Naviglio (nel Milanese) nel 2013.

© Riproduzione riservata