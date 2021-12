Siracusa: spaccio di crack, cocaina e hashish. Fermato un 14enne

Senza sosta la lotta alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti da parte degli uomini delle Volanti della Questura di Siracusa nelle cosiddette piazze della spaccio siracusano. Nella tarda serata di ieri, gli agenti hanno intercettato, nella nota piazza di spaccio di Via Santi Amato, un giovanissimo pusher siracusano di 14 anni e lo hanno sottoposto ad un’attenta perquisizione personale che ha consentito il rinvenimento ed il sequestro di 11 dosi di crack, 6 di cocaina e 5 di hashish. Il giovane, al quale è stata sequestrata anche la somma di 25 euro, probabile provento dell’attività di spaccio, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per i minori di Catania, condotto in un’apposita struttura.

