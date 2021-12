Covid: "Sei positivi in un supermercato di Marsala", ma è fake news. L'audio circola sui social

"Sei persone positive al Covid, già accertate, che dovevano rimanere a casa, sono state trovate dai carabinieri all'interno di un supermercato di Marsala". E' quanto afferma una voce maschile in un audio diffuso sui social e in particolare su WhatsApp. Ma, precisano i militari dell'Arma è una fake news, smentendo la ricostruzione e sottolineando che "nessun intervento del genere è stato effettuato".

Nell'audio, l'uomo, con spiccato accento marsalese, dice che un suo "paziente" che lavora in un laboratorio di analisi gli ha raccontato che mentre era in un supermercato della città ha visto aggirarsi tra gli scaffali una persona alla quale aveva fatto il tampone e che era risultato positivo al Covid. A questo punto ha chiamato subito i carabinieri che sarebbero arrivati "dopo cinque minuti", bloccando le vie d'uscita del supermercato e controllando i Green pass di tutti i clienti, trovando sei "positivi" che sapevano di essere tali e non potevano uscire da casa. Ricostruzione che però i militari dell'Arma di Marsala hanno categoricamente smentito.

