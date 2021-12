Ricettazione e traffico illecito di rifiuti, sequestrate 2 società leader in Sicilia

I militari del comando provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza di Palermo hanno eseguito il sequestro di due aziende a Palermo e Carini, leader in Sicilia nel settore del recupero, riciclaggio e commercio all’ingrosso di rottami metallici, entrambe accusate di ricettazione di materiali metallici di provenienza delittuosa e traffico illecito di rifiuti.

Il provvedimento del gip del Tribunale di Palermo su indagini coordinate dalla Dda prevede anche beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 1 milione e 100mila euro per equivalente nelle disponibilità finanziarie alle imprese coinvolte e ai loro amministratori e soci, e dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.

L’indagine dell’operazione Efesto, il dio greco del fuoco e della metallurgia, iniziata a giugno del 2017 e conclusa nel giugno del 2019, è stata condotta dalla compagnia dei carabinieri Cefalù (Pa) e della tenenza della guardia di finanza di Carini (Pa). Secondo quanto accertato dai militari negli anni le due società sarebbero diventate punto di riferimento per tanti soggetti che giornalmente conferivano materiale metallico per lo più rubato .

La polizia giudiziaria ha documentato le presunte vendite per circa 2 milioni di euro. E’ stata monitorata l'intera filiera anche a danno di società come l’Enel che in questi anni ha subito tantissimi furti di cavi di rame nella rete elettrica. Molti di quei cavi sarebbero finiti nelle due aziende leader nel settore del commercio dei metalli. Il materiale accumulato sarebbe stato venduto a grossisti con base a Roma e Bologna, che operano su tutto il territorio nazionale ed estero. Per assicurare la continuità dell’attività imprenditoriale e salvaguardare i posti di lavoro, l’autorità giudiziaria ha affidato la gestione delle due società ad un amministratore giudiziario.

