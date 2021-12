Sicilia, concorso per 1170 posti alla Regione: requisiti e figure ricercate I 5 BANDI

La Regione Siciliana dà il via libera ai concorsi. Oggi sono usciti i bandi sulla Gazzetta Ufficiale di 5 concorsi per un totale di 1.170 posti di lavoro. Il primo riguarda il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria D, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.

Il secondo riguarda il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria C, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.

Il terzo è il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 88 unità di personale di categoria D a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale.

Il quarto è il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale.

Il quinto è il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 46 Agenti del Corpo forestale della Regione siciliana, categoria B - Pos. economica B1, a tempo pieno e indeterminato. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Clicca qui per visionare i cinque bandi completi

© Riproduzione riservata