Covid in Sicilia, il presidente Musumeci: "Riapriremo le scuole solo se si abbassa la linea dei contagi"

La Sicilia aprirà le scuole "soltanto se la linea dei contagi dovesse abbassarsi". Lo ha annunciato il presidente di Regione, Nello Musumeci, aggiungendo: "Noi non abbiamo alcuna difficoltà a riaprire le scuole. Cuore e ragione si scontrano. Più volte ho detto che l'ultima cosa che vorrei chiudere sono le scuole, perché consapevole delle difficoltà della didattica a distanza".

Università a numero chiuso

"Il numero chiuso nella facoltà di medicina è un crimine. E’ assurdo impedire a un giovane almeno di provarci a raggiungere il proprio sogno. Oggi anche per questo abbiamo difficoltà a trovare medici specializzati". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervenuto a Tgcom24. "La sanità è sempre pubblica - continua Musumeci - ma se si alimentasse una sana competizone sarebbe utile sia per chi gestisce dal privato che dal pubblico. E’ angosciante che un malato grave debba andare dalla Sicilia al Nord Italia per curarsi, quando anche da noi ci sono eccellenze e lo abbiamo visto anche in questo periodo della pandemia"

© Riproduzione riservata