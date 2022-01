Etna, escursionista scivola per 200 metri in un canalone ghiacciato. Salvato dai finanzieri

Salvato dai finanzieri del soccorso alpino di Nicolosi un giovane escursionista scivolato lungo il canalone ghiacciato della Montagnola, a 2550 metri di altezza, nel comune di Zafferana Etnea. Ad allertare i soccorsi una coppia di escursionisti trovatisi in grave difficoltà a causa della caduta, da parte dell’uomo, lungo il canalone della Montagnola. In sostanza la coppia, approfittando della bella giornata festiva, ha deciso di effettuare un’escursione sull’Etna. A causa del ghiaccio, l’uomo è scivolato per circa 200 metri, rimanendo bloccato perché, al minimo movimento, continuava a scivolare essendo il pendio molto ripido. All’ingresso del canalone, i militari delle Fiamme gialle hanno proceduto a piedi con l’utilizzo di corda, piccozza e ramponi, riuscendo a raggiungere l’escursionista scivolato. L’uomo non presentava traumi evidenti ma solo un principio di ipotermia e alcune escoriazioni varie sul corpo dovute alla caduta. Gli specialisti del SAGF hanno recuperato la persona infortunata, utilizzando manovre di corda e dopo aver preso anche la seconda persona, una donna bloccata sul sentiero ghiacciato perché anche lei sprovvista di ramponi e piccozza, li hanno accompagnato presso la piazzola di atterraggio del Rifugio Sapienza, dove in attesa c’era l’elicottero del 118. Prestate le prime cure al ferito, l’escursionista è stato trasportato al Policlinico di Catania per ulteriori accertamenti.

