Modica, rifiuta di mettere la mascherina e cerca di incendiare un bar

Era stato invitato a indossare la mascherina o a uscire dal locale se non lo avesse fatto. Poi è arrivato un diverbio con i gestori di un bar tabacchi a Modica alta, in piazza San Giovanni. L’avventore si allontana e ripassa alcune volte davanti al locale, finché non decide di appiccare il fuoco intorno all’una di questa notte.

Fiamme che hanno danneggiato il portone e non hanno fatto ulteriori danni, perché fortunatamente qualcuno si è accorto di quanto stava accadendo e ha agito subito per spegnere l’incendio. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri intervenuti tempestivamente ed è stato posto ai domiciliari.

© Riproduzione riservata